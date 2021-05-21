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Ирина Дорофеева поделилась творческими планами в студии проекта "Скажинемолчи"

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему списки Billboard все чаще возглавляют рэп-исполнители, как покорить интернет-площадки и когда ждать премьеры этношоу "Купалье", которое примет Лидский замок. Творческими планами в студии проекта "Скажинемолчи" накануне поделилась заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Популярная исполнительница раскрыла подробности о том, как идет подготовка к Международному фестивалю искусств  "Славянский базар в Витебске".

Следите за обновлениями проекта и в телеграм-канале "Скажинемолчи". Для тех, кто пропустил эфир, полная версия интервью с Ириной Дорофеевой и предыдущие выпуски проекта доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".

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Теги: Витебск
 
 
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Почему списки Billboard все чаще возглавляют рэп-исполнители, как покорить интернет-площадки и когда ждать премьеры этношоу "Купалье", которое примет Лидский замок....
 
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