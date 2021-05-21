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Владимир Макей будет решать 21 мая вопросы белорусов
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совете министров. Сегодня вопросы белорусов будет решать министр иностранных дел Владимир Макей. А 26 мая - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Личные приемы будут проходить с 10:00 по предварительной записи.
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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совете министров. Сегодня вопросы белорусов будет решать министр иностранных дел Владимир Макей. А 26 мая -...
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