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Первые результаты расшифровки бортовых самописцев Як-130
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погибшим пилотам Як-130 несколько раз приказывали катапультироваться, но они до последнего уводили самолет от жилых кварталов. Накануне стали известны первые расшифровки черных ящиков. Как рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, аварийная ситуация произошла над аэродромом Барановичи, самолет был неуправляем и его траектория начала уклоняться в сторону города. Экипаж не покинул машину, пилотам удалось перейти на резервную систему управления, это стабилизировало направление полета, но не высоту.
Последние дни в каждом уголке Беларуси обсуждают трагическую новость - гибель экипажа Як-130. Ход расследования крушения самолета в Барановичах Александр Лукашенко держит на личном контроле. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших летчиков и резко высказался о тех, кто хайпует на этой трагедии и очерняют память. Не всякий человек способен совершить подвиг, но каждый мужчина, выбрав профессию военного летчика, знает, что может прийти секунда, когда надо сделать выбор - подчиниться инстинкту самосохранения или выполнить долг до конца.
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Погибшим пилотам Як-130 несколько раз приказывали катапультироваться, но они до последнего уводили самолет от жилых кварталов. Накануне стали известны первые...
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