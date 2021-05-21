К 1 августа Александр Лукашенко ждет решений по долгостроям

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Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов - ключевые темы большого совещания у Президента накануне по комплексному развитию Минска.



Необходимо опережать запросы населения или оперативно реагировать - поручение Александра Лукашенко руководству города. Во всем должен быть хозяйский подход - и в организации работы, и в финансовых тратах. По итогам четырех месяцев экономика столицы прекратила падать и вышла на небольшой рост. Неплохой была и средняя зарплата по городу - в марте около 2 тысяч рублей. Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске - уже превышена планка в 2 миллиона жителей, что не лучшим образом влияет на комфорт жизни и экологию.







Поручил Александр Лукашенко также разобраться с рядом долгостроев. До 1 августа необходимо внести конкретные предложения по каждому подобному объекту. Минск - лицо страны, потому особое внимание вопросам благоустройства. В течение июня город необходимо привести в порядок.







Памятник митрополиту Филарету установят в Минске

Кроме этого, предложили на совещании установить памятник митрополиту Филарету. Президент идею поддержал. В кратчайшие сроки монумент появится возле Кафедрального собора.