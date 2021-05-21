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К 1 августа Александр Лукашенко ждет решений по долгостроям
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов - ключевые темы большого совещания у Президента накануне по комплексному развитию Минска.
Памятник митрополиту Филарету установят в Минске
Кроме этого, предложили на совещании установить памятник митрополиту Филарету. Президент идею поддержал. В кратчайшие сроки монумент появится возле Кафедрального собора.
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Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов - ключевые темы большого совещания у Президента...
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