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К 1 августа Александр Лукашенко ждет решений по долгостроям

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов - ключевые темы большого совещания у Президента накануне по комплексному развитию Минска.

Необходимо опережать запросы населения или оперативно реагировать - поручение Александра Лукашенко  руководству города. Во всем должен быть хозяйский подход - и в организации работы, и в финансовых тратах. По итогам четырех месяцев экономика столицы  прекратила падать и вышла на небольшой рост. Неплохой была  и средняя зарплата по городу - в марте около 2 тысяч рублей. Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске - уже превышена планка в 2 миллиона жителей, что не лучшим образом влияет на комфорт жизни и экологию. 

К 1 августа Александр Лукашенко ждет решений по долгостроям


Поручил Александр Лукашенко также разобраться с рядом долгостроев. До 1 августа необходимо внести  конкретные предложения по каждому подобному объекту. Минск - лицо страны, потому особое внимание  вопросам благоустройства. В течение июня  город необходимо привести в порядок. 


Памятник митрополиту Филарету  установят в Минске

К 1 августа Александр Лукашенко ждет решений по долгостроям


Кроме этого, предложили на совещании установить памятник  митрополиту Филарету. Президент идею поддержал. В кратчайшие сроки монумент появится возле Кафедрального собора.

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Теги: Минск
 
 
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Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов - ключевые темы большого совещания у Президента...
 
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