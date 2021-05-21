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СК получил доступ к государственной системе видеонаблюдения

21.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Следственный комитет получил доступ к государственной системе видеонаблюдения, соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 20 мая. Текст постановления появился в пятницу на правовом интернет-портале pravo.by.

Системой можно пользоваться не только для мониторинга общественной безопасности, профилактики, выявления и пресечения преступлений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений.

На данный момент ей пользуются сотрудники МВД, КГБ, ГПК, ГТК, КГК, МЧС, служба безопасности президента Беларуси и оперативно-аналитический центр при президенте. Пользование системой видеонаблюдения предоставляется им на безвозмездной основе.

Массово устанавливать камеры видеонаблюдения в Минске начали более 7 лет назад накануне чемпионата мира по хоккею. Тогда президент подписал указ "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка". По данным на конец 2018 года, в столице почти четыре тысячи объектов были оборудованы системами видеонаблюдения.

 
Теги: Минск
 
 
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