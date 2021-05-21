|
Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
21.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Барановичах майором Андреем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко проходит в пятницу на авиабазе в Лиде, оно продлится до 11.00.
В церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, он выразил соболезнования семьям погибших.
1 / 5
Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
"Сегодня мы прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого", - сказал он.
Офицеров похоронят в разных городах. Андрей Ничипорчик будет погребен в Лиде, Никитв Куконенко – в Полоцке.
Злая ирония судьбы
По злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.
Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел
Как показали
Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг с летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко простились на военном аэродроме Барановичах, после чего их тела спецрейс доставил в Лиду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)