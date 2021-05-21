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Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде

21.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Барановичах майором Андреем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко проходит в пятницу на авиабазе в Лиде, оно продлится до 11.00.

В церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, он выразил соболезнования семьям погибших.

  • Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    © Photo : Telegram / Минобороны РБ
  • Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    © Photo : Telegram / Минобороны РБ
  • Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин выразил соболезнования семьям погибших
    © Photo : Telegram / Минобороны РБ
  • Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин выразил соболезнования семьям погибших
    © Photo : Telegram / Минобороны РБ
  • Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде
    Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин выразил соболезнования семьям погибших
    © Photo : Telegram / Минобороны РБ
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© Photo : Telegram / Минобороны РБ
Церемония прощания с пилотами разбившегося самолета Як-130 проходит в Лиде

"Сегодня мы прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого", - сказал он.

Офицеров похоронят в разных городах. Андрей Ничипорчик будет погребен в Лиде, Никитв Куконенко – в Полоцке.

Злая ирония судьбы

По злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.

Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду 19 мая в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого выявил техническую неисправность.

Как показали бортовые самописцы, командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко несколько раз получали команду катапультироваться, однако не покинули самолет, чтобы увести его от жилых домов.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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В четверг с летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко простились на военном аэродроме Барановичах, после чего их тела спецрейс доставил в Лиду.
 
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