Медиафорум в Минске соберет более 200 журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. I Форум медийного сообщества Беларуси состоится 27-28 мая в Минске в выставочном комплексе "Белэкспо", в мероприятии примут участие руководители ведущих СМИ Беларуси и Росси.

Организаторами выступили Министерство информации Республики Беларусь и ОО "Белорусский союз журналистов". Приглашены руководители центральных и региональных СМИ, сетевых изданий, а так же медиаэксперты и блогеры. Заявленная тема форума: "СМИ в эпоху цифровизации".

Как отметили в Миниформе, планируется обсудить актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны.

Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.

В частности, планируется выступление заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой, руководителя управления корпоративных коммуникаций, пресс-секретаря агентства Анны Старковой и начальника отдела SMM Объединенной дирекции ria.ru МИА "Россия Сегодня" Дарьи Гинеевой. Запланированы выступления и главного редактора телеканала "Россия 24" Евгения Бекасова, генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова.