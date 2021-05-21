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БЧБ-флаг включат в список запрещенной символики

21.05.2021 13:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бело-красно-белый флаг могут включить в список запрещенной символики, и тогда его можно будет использовать в театральной деятельности или в кино, но не на улице.

Об этом заявил заместитель начальника ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, передает БЕЛТА.

«Считаем, что пришло время пересмотреть подходы к символике. Поставить точку с определением бчб-символики. Наша позиция в том, что не может быть разрешена символика, которая использовалась коллаборантами. И мы будем предлагать внесение бчб-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях - это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст», - сказал Бедункевич.

По его словам, МВД планирует пересмотреть список организаций, которые сотрудничали с нацистской Германией во время войны, и предложит включить в их в данный список. Для этой работы соберут «научное сообщество и представителей государственных органов».

Бедункевич сообщил, что МВД располагает базой людей и организаций, причастных к экстремистской деятельности. Ведомство уделяет особое внимание финансированию, так как это дает «новый толчок» проявлениям экстремизма и нацизма.

МВД отслеживает в телеграм-каналах и других мессенджерах, с помощью которых осуществляется поддержка «зарубежными координаторами».

По его словам, ведомство еще в 2015 году бозначило проблему нацизма в Беларусию. «Мы четко видели проблему и увидели попытку сил, стоящих за сегодняшними нацистами, придать новый толчок их деятельности, организовать их и популяризировать среди населения», - сказал представитель ГУБОПиК.

Фото onliner.by

 
 
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Бело-красно-белый флаг могут включить в список запрещенной символики, и тогда его можно будет использовать в театральной деятельности или в кино, но не на улице.
 
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