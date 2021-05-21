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Кирилл Волошин: По "делу tut.by" задержано 15 человек
21.05.2021 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 21 мая. По уточненной информации, в связи с уголовным делом в отношении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" на данный момент задержано 15 человек. Об этом 21 мая во время онлайн-брифинга, посвященного ситуации с закрытием портала tut.by, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.
(Будет дополнено.)
БелаПАН.
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Минск, 21 мая. По уточненной информации, в связи с уголовным делом в отношении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" на данный момент задержано 15 человек. Об этом 21 мая во время...
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