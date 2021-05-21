ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет Беларуси получил доступ к системе госвидеонаблюдения

21.05.2021 15:39 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вчера, 20 мая, Александр Лукашенко подписал указ о включении СК в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности и о возможности использования системы для расследования преступлений. Сегодня соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Указ, подписанный вчера Александром Лукашенко, вносит изменения в Указ N527 от 28 ноября 2013 года «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».

Теперь пользоваться бесплатным доступом к государственной системе видеонаблюдения, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, сможет и Следственный комитет.

Систему можно использовать не только для мониторинга общественной безопасности, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений.

Данным указом Лукашенко поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Нововведения вступают в силу с момента опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 20 мая, Александр Лукашенко подписал указ о включении СК в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кирилл Волошин: По "делу tut.by" задержано 15 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by