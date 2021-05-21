Следственный комитет Беларуси получил доступ к системе госвидеонаблюдения

Вчера, 20 мая, Александр Лукашенко подписал указ о включении СК в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности и о возможности использования системы для расследования преступлений. Сегодня соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Указ, подписанный вчера Александром Лукашенко, вносит изменения в Указ N527 от 28 ноября 2013 года «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».

Теперь пользоваться бесплатным доступом к государственной системе видеонаблюдения, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, сможет и Следственный комитет.

Систему можно использовать не только для мониторинга общественной безопасности, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений.

Данным указом Лукашенко поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Нововведения вступают в силу с момента опубликования, то есть с сегодняшнего дня.