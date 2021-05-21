ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Польши требует объяснений от белорусской стороны

21.05.2021 18:55 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Польский МИД запросил у своих белорусских коллег разъяснение по поводу последнего заявления генпрокурора Беларуси. Претензии есть также у МИД Германии.

Польский МИД запросил у белорусского внешнеполитического ведомства разъяснения по поводу высказываний генпрокурора Андрея Шведа о еще живых нацистских преступниках из Польши и Литвы, которые принимали участие в действиях карательных батальонов во время войны на территории Беларуси.

МИД Польши хочет узнать, является ли данная позиция официальной для белорусских властей и станет ли новыми руководящими принципом в отношениях с Польшей. В МИД считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.

Еще один скандал связан с вызовом посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко в МИД ФРГ после письма руководителя НАУ Павла Латушко госсекретарю МИД Германии Мигелю Бергеру. В письме была высказана просьба отреагировать на заявление замминистра внутренних дел Карпенкова. Последний в одном из интервью заявил, что с оппозицией будут бороться не по закону, а с намерением уничтожить ее, как международных террористов.  

В МИД Германии заявили, что будут твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский МИД запросил у своих белорусских коллег разъяснение по поводу последнего заявления генпрокурора Беларуси. Претензии есть также у МИД Германии.
 
Новости дня
Новости общества
 
Следственный комитет Беларуси получил доступ к системе госвидеонаблюдения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by