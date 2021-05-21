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МИД Польши требует объяснений от белорусской стороны
21.05.2021 18:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Польский МИД запросил у своих белорусских коллег разъяснение по поводу последнего заявления генпрокурора Беларуси. Претензии есть также у МИД Германии.
Польский МИД запросил у белорусского внешнеполитического ведомства разъяснения по поводу высказываний генпрокурора Андрея Шведа о еще живых нацистских преступниках из Польши и Литвы, которые принимали участие в действиях карательных батальонов во время войны на территории Беларуси.
МИД Польши хочет узнать, является ли данная позиция официальной для белорусских властей и станет ли новыми руководящими принципом в отношениях с Польшей. В МИД считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.
Еще один скандал связан с вызовом посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко в МИД ФРГ после письма руководителя НАУ Павла Латушко госсекретарю МИД Германии Мигелю Бергеру. В письме была высказана просьба отреагировать на заявление замминистра внутренних дел Карпенкова. Последний в одном из интервью
В МИД Германии заявили, что будут твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека.
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Польский МИД запросил у своих белорусских коллег разъяснение по поводу последнего заявления генпрокурора Беларуси. Претензии есть также у МИД Германии.
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