МИД Польши требует объяснений от белорусской стороны

Польский МИД запросил у своих белорусских коллег разъяснение по поводу последнего заявления генпрокурора Беларуси. Претензии есть также у МИД Германии.

Польский МИД запросил у белорусского внешнеполитического ведомства разъяснения по поводу высказываний генпрокурора Андрея Шведа о еще живых нацистских преступниках из Польши и Литвы, которые принимали участие в действиях карательных батальонов во время войны на территории Беларуси.

МИД Польши хочет узнать, является ли данная позиция официальной для белорусских властей и станет ли новыми руководящими принципом в отношениях с Польшей. В МИД считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.

Еще один скандал связан с вызовом посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко в МИД ФРГ после письма руководителя НАУ Павла Латушко госсекретарю МИД Германии Мигелю Бергеру. В письме была высказана просьба отреагировать на заявление замминистра внутренних дел Карпенкова. Последний в одном из интервью заявил , что с оппозицией будут бороться не по закону, а с намерением уничтожить ее, как международных террористов.

В МИД Германии заявили, что будут твердо стоять на стороне тех белорусов, которые борются за демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека.