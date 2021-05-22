|
Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси
22.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Мининформ Беларуси прокомментировал информацию о блокировке одного из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru на территории республики, сообщает Sputnik.
В субботу утром пользователи столкнулись с проблемой доступа к ресурсу. В частности, при попытке зайти на сайт появлялось следующее сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
"Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Респубики Беларусь в связи с нарушениям законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", - сказал Sputnik первый замминистра Андрей Кунцевич в ходе прямой телефонной линии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доступ к сайту пропал утром в субботу, при этом ресурс продолжает открываться у некоторых мобильных операторов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)