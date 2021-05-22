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Мининформ подтвердил блокировку Sports.ru в Беларуси

22.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Мининформ Беларуси прокомментировал информацию о блокировке одного из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru на территории республики, сообщает Sputnik.

В субботу утром пользователи столкнулись с проблемой доступа к ресурсу. В частности, при попытке зайти на сайт появлялось следующее сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

"Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Респубики Беларусь в связи с нарушениям законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", - сказал Sputnik первый замминистра Андрей Кунцевич в ходе прямой телефонной линии.

 
Теги: Минск
 
 
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Доступ к сайту пропал утром в субботу, при этом ресурс продолжает открываться у некоторых мобильных операторов.
 
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