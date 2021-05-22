Первый замглавы Мининформа ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала

Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 мая. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич 22 мая ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала и отсутствия у его сотрудников доступа к серверам.

"Во-первых, что касается блокировки — надо понимать, что это решение было принято не с бухты-барахты, а действительно Генпрокуратура установила факт нарушения законодательства о СМИ. Речь идет о статье 38-й, согласно ей запрещено размещение информации от имени незарегистрированных в нашей стране вот этих фондов. Эти акты подтвердились, таких статей не одна, скажем так. И именно на основании этого Министерство информации приняло данное решение, понимая, что законодательство должно соблюдаться", — заявил Кунцевич.

Отвечая на вопрос, когда будет возобновлен доступ к tut.by, он подчеркнул, что это вопрос не к Министерству информации.

"Это, наверное, вопрос не к Мининформу, а к управленческому звену портала tut.by — примут они какие шаги для устранения выявленных нарушений, не примут, мне об этом на сегодняшний день неизвестно", — сказал чиновник.

Комментируя информацию о том, что владельцы портала не имеют возможности что-либо сделать, поскольку отсутствует доступ к серверам, первый заместитель главы Мининформа посоветовал обратиться в другие ведомства.

"Ну не Министерство информации же забирало у них сервера! Это не в нашей компетенции. Пусть они разбираются с теми службами или организациями, в ведении которых данный вопрос находится", — отметил Кунцевич.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый замглавы Мининформа ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала Минск, 22 мая. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич 22 мая ответил на вопросы tut.by относительно блокировки портала и отсутствия у его сотрудников...

БелаПАН.