Кубраков: главная задача милиции - мирное небо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси пока не планирует закупать новую спецтехнику, но обновлять ее будет на плановой основе.

"По стоянию на сегодняшний момент в органах внутренних дел и внутренних войсках хватает специальных средств и спецтехники, но обновление парка неизбежно, это будет делаться в обязательном порядке", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков журналистам в субботу, отвечая на вопрос Sputnik.

При этом министр не уточнил, что именно из спецтехники может быть закуплено. "(...) еще раз повторюсь, что на плановой основе у нас идет обновление парка автомобилей и специальной техники, но что конкретно (закупается) я сказать не могу", - добавил министр.

Про новые законы

Касаясь темы новых законов, которые были приняты этой весной и вызвали определенный резонанс в обществе, министр отметил, что не милиция была инициатором этих законодательных инициатив.

"Те изменения в законы, которые внесены, они продиктованы временем, это даже не инициатива МВД", - сказал Кубраков.

"В большинстве случаев - это инициатива общественных организаций, граждане вносили предложения. Были общественные обсуждения этих инициатив. На сегодняшний день это просто необходимо", - отметил глава МВД.

По его словам, недовольны принятыми новыми законами "те, кто нарушал или пытался нарушить закон и порядок". "То, что обсуждается в обществе, страшного ничего нет. А наша (милиции - Sputnik) главная задача состоит в том, чтобы было мирное небо, и дети смело ходили по улицам", - сказал он.

Про запрет на съемку

Говоря о проекте закона, в котором прописаны нормы применения спецсредств и спецтехники, Кубраков пояснил, что там "по сути нового ничего нет. Это (порядок применения - Sputnik) было и раньше, и ранее сотрудники милиции и внутренних войск имели право применять и спецсредства и оружие".

"Сейчас это просто немого конкретизировано, не более того", - сказал глава ведомства.

При этом он привел пример, как норма о запрете на видеосъемку на объектах МВД обрела норму закона.

"Например, внесли в закон запрет на съемку на наших объектах. Просто прописали эту норму в законе. Он, этот запрет, и раньше был. Было право любого руководителя органов внутренних дел, например, начальника РУВД издать свое постановление о запрете снимать в здании",- сказал министр.

"Нужно понимать, что отделение внутренних дел - это объект повышенной секретность, где хранится орудие", - отметил министр.

При этом он поясни, почему милиция вносила предложение о запрете видеосъемки на объектах МВД в закон.

"Все это было, и все работало, просто случались моменты, когда люди жаловались, а в законе это есть или нет, вот мы и вышли с инициативой, чтобы это было в законе", - сказал глава МВД.

Про безопасность

Отвечая на вопросы журналистов, Кубраков подчеркнул, что "задача МВД и внутренних войск - обеспечить безопасность граждан на территории республики".

"И мы это делаем. Безусловно, мы учитываем и опыт наших коллег, ту информацию, которая к нам поступает об угрозах в отношении РБ. Естественно, мы принимаем меры совместно с другими силовыми органами", - добавил он.

"Поэтому, как мы поступили в 2020 году, по-другому сотрудники органов внутренних дел поступить не могли",- резюмировал глава МВД.