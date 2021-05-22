Генералы ― на пробежку: глава МВД рассказал, как поддерживает физическую форму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая Sputnik. Министерство внутренних Беларуси уделяет значительное внимание развитию физкультуры и спорта, заявил журналистам в субботу глава ведомства Иван Кубраков.

© Sputnik Анна Нефедова На спортивный праздник сотрудники МВД, в том числе, и руководящего состава собрались вместе с семьями

Под Минском прошел спортивный праздник для сотрудников центрального аппарата МВД. Заместители министров, руководители подразделений, рядовые сотрудники приняли участие в велосипедной гонке, комплексной эстафете, соревнованиях по мини-футболу, волейболу.

"В этом году на нашем традиционном спортивном летнем празднике присутствуют все регионы, команды возглавляют начальники управлений, генералы", - сказал Кубраков.

© Sputnik Анна Нефедова В программе соревнований - велосипедная гонка, комплексная эстафета, соревнования по мини-футболу и волейболу.

На мероприятии также присутствуют дети и семьи сотрудников милиции, приглашены ученики средних школ Минска, подшефной Родошковичской школы, учащиеся милицейского лицея.

"Мы показываем пример молодому поколению. И я буду рад, если для этих мальчишек и девчонок этот спортивный праздник станет толчком в выборе профессии, и они придут служить в милицию", - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что это мероприятие не только направлено на развитие физкультуры среди сотрудников ведомства, "оно укрепляет командный дух, что сегодня крайне актуально для органов внутренних дел".

© Sputnik Анна Нефедова Среди участников спортивного праздника - пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова

Отвечая на вопрос журналистов о том, за какую команду побежит министр и в какой эстафете будут участвовать, он сказал, что будет наблюдать, хотя и был в спортивной костюме.

"Когда министр принимает участие в гонке, кто-то может ему уступить", - так глава МВД пояснил свое решение не провоцировать подчиненных на поддавки в эстафете.

© Sputnik Анна Нефедова Глава МВД наградил генералов по результатам соревнований

Вместе с тем Кубраков рассказал, что любит спорт и поддерживает физическую форму. По его словам, каждое утро в 5,15 он со со своей собакой выходит на пробежку.

Пес, когда был маленький, был в шоке от того, что в такую рань его тащат бегать в парк, но сейчас привык, рассказал министр.

"Зарядку каждый день начинаю в 5.15 с прогулки с собакой, каждое утро пробегаю два километра. Всегда, в любую погоду", сказал министр.