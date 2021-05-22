Мэр Минска о подстрекателях к забастовкам, вандалах в городе и долгостроях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая ― Sputnik. Город ― это серьезный механизм, который постоянно требует внимания, и вопросов хватает для всех сотрудников Мингорисполкома, заявил глава города Владимир Кухарев в эфире "Беларусь 1".

Чистота и порядок ― бренды Минска

Чистоту в столице отмечают все гости города, они давно стали брендами. Вопросы безопасности находятся на постоянном контроле во взаимодействии с правоохранительными органами, особенно на фоне событий в соседних странах. Эта задача должна быть постоянно в поле зрения, рассказал мэр.

Сейчас идет подготовка к главному празднику ― 3 июля, запланировано много мероприятий, городские службы уделяют много времени предпраздничной работе.

Работа Минска в пандемию

В отличие от локдаунов во многих странах, экономика Минска работает стабильно благодаря тому, что предприятия не останавливались в пандемию, сообщил мэр.

Экспорт товаров составил 139%, рост зарплаты за это время составил 114%, экспорт услуг 106%, рост зарплаты за это период составил 106% ,привел основные показатели мэр.

О подстрекателях к забастовкам

Предприятия ― это бренды города Минска и всей республики, состоянию их коллективов уделяется постоянное внимание, сообщил градоначальник. Попытки деструктивных сил дестабилизировать работу предприятий, поставляющих продукцию в десятки стран могли бы отрицательно сказаться на имидже Беларуси как не совсем серьезного партнера, отметил Кухарев.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что все эти попытки провалились, ситуация в коллективах стабильная. Люди прекрасно разобрались, к чему их призывают, и понимают, что призывы к остановке производства ― это путь в никуда", ― сказал мэр.

Анализ ситуации говорит, что предприятия стабильно работают и наращивают выпуск продукции, добавил он. Сегодня подавляющее большинство граждан во всем разобралось, и все эти призывы в Telegram-каналах, записывания в непонятные списки ― это путь, который не дал никакого результата, добавил градоначальник.

Власть должна реагировать на такие попытки и пресекать их, подчеркнул мэр.

О вандалах и ЧП с водой

Борьбой с вандализмом власти города занимаются серьезно вместе с правоохранителями, существенно помогают камеры наблюдения, благодаря им многих вредителей удалось задержать, рассказал Кухарев.

"Очень много людей уже привлечено к ответственности, задержано, если человек там испортил фасад сделал надписи, надо перекрашивать весь фасад. Это очень серьезные суммы. Свыше миллиона рублей было выставлено, деньги взыскиваются. Вместе со штрафами ― порядка полутора миллионов рублей", ― сказал мэр.

Еще одна резонансная тема для города ― возникающие ЧП с водой, эти проблемы решаются комплексно, подчеркнул градоначальник. В частности, в городе необходимо заменить суммарно 90 километров труб, проложенных еще 20-40 лет назад.

Что будет с долгостроями

Также портят вид города и долгострои, которых на данный момент в Минске 18 долгостроев, к 1 августа президент поручил внести ему конкретные предложения по долгостроям, прозвучало в программе.

"На сегодняшний день есть ряд объектов ― есть серьезные опасения по их завершению. Эти недостроенные объекты портят вид города, это очень плохо, поэтому мы подготовили проект нормативного акта главы государства, где вносим конкретные предложения по урегулированию этих ситуация и в том числе по изъятию этих участков",― сообщил Кухарев.