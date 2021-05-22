Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. В нынешнем году традиционная акция "Ночь музеев" в Беларуси проходит с 22 на 23 мая.

Белорусский государственный Музей истории Великой Отечественной войны и информационное агентство и радио Sputnik Беларусь представили совместный проект, наполненный особым смыслом и содержанием.

Проект называется "Неизвестный знаменосец". Это – документальная история о водружении красных знамен над Рейхстагом, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий.

© Sputnik / Виктор Толочко С помощью специальных очков можно погрузиться в 3D-реальность и оказаться на крыше одного из главных зданий Третьего рейха

При его подготовке были использованы десятки исторических документов и реальных воспоминаний, огромное количество фотографий, чертежей и планов здания. Тот, кто надевает VR-очки, оказывается в одной из башен главного здания Рейхстага "в теле" бойца Красной Армии, который должен установить Знамя Победы.

Во время реконструкции люди знакомятся с реальными историями участников тех событий. Их озвучили российские актеры Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко и Максим Демченко.

Почувствовать себя знаменосцем

Как рассказала Sputnik Вероника Харитонова, которая раньше занималась военно-историческими реконструкциями, и сегодня в числе первых надела специальные очки, проект ее очень сильно впечатлил.

© Sputnik / Виктор Толочко Каждому нужно хотя бы в 3D-реальности почувствовать себя знаменосцем на крыше Рейхстага, считает посетительница музея

"Считаю, что каждому нужно хотя бы вот так, в 3D-реальности оказаться на крыше Рейхстага и почувствовать себя в роли знаменосца. Все сделано очень натуралистично, атмосферно. Когда идешь по крыше, ну вот просто до слез. Ощущения страха и понимание того, что война – это не романтика и "стрелялки", а очень тяжелое испытание, это ужас, который не должен повториться", - сказала Вероника.

По ее мнению, подобные реконструкции важны для того, чтобы побудить прежде всего молодых людей узнавать что-то новое о Великой Отечественной войне.

"К сожалению, многие подростки не воспринимают написанное в книгах, а вот такое погружение в тему с помощью современных технологий как минимум послужит для них новым опытом, толчком для того, чтобы задуматься, а затем искать дополнительные знания".

13-летний Арсений Монько тоже решил попробовать себя в роли знаменосца. Он долго сидел в очках, крутил головой, внимательно слушал. Было видно, что парень сосредоточен.

© Sputnik / Виктор Толочко Особенно интересен проект школьникам. Одно дело - читать о Победе в учебнике, и совсем другое - увидеть и даже ощутить

"Конечно, я узнал, что-то новое для себя. Причем вторая часть, когда начался рассказ о том, что была не одна группа на крыше Рейхстага, а множество, для меня была особенно познавательна. Я узнал про подвиги этих бойцов, про знамена. Историей интересуюсь, но одно дело, когда прочитаешь в учебнике, и совсем другое, когда можешь увидеть и даже ощутить, как это было. Прочувствовал, что это была не прогулка, сам тоже волновался", - сказал Арсений.

Встретили мы в музее и гостя из Москвы, приехавшего на несколько дней в белорусскую столицу по работе. Роман Тырсин тоже попробовал себя в роли бойца Красной Армии.

"Это был первый для меня опыт пребывания в виртуальной реальности, и я очень впечатлился. Мало того, что это – совершенно новые ощущения, но еще и новые знания. Конечно, я читал, что современные технологии вышли на совершенно невообразимый уровень, но чтобы вот так… Кроме того, к своему стыду, я и не подозревал, что над Рейхстагом в мае 45-го водрузили столько знамен. Слышал лишь об одном, которое установили Егоров и Кантария".

© Sputnik / Виктор Толочко Гость из Москвы приехал на несколько дней в Беларусь по работе и тоже попробовал себя в роли бойца

По мнению заведующего отделом культурно-массовой работы Белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны Андрея Белова, подобные проекты нужно развивать и дальше.

"Даже мне, профессиональному историку, было интересно испытать эти ощущения, обратить внимание на какие-то детали. Сделано все профессионально, качественно, познавательно. Уверен, подобного рода проекты нужны не только в музейной работе, но также в школах, колледжах, вузах. В том числе как дополнительное средство привлечения внимания молодых людей к важным историческим событиям", - подчеркнул Андрей Белов.

Организаторы развернули макет Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года на крыше здания рейхстага. Любой желающий мог сфотографироваться на фоне одного из главных символов Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Неизвестный знаменосец"

Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

Белорусская премьера проекта состоялась в Бресте 9 мая, тематическая VR-реконструкция пользовалась большим успехом.

© Sputnik / Виктор Толочко VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец" представлена в Музее Великой Отечественной войны в Минске