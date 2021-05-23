Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе, об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar.

О том, что борт Ryanair подготовлен к вылету и начал движение по взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск в 20:17 по Минскому времени.

"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - отметили в пресс-службе в 20:49.

Всего на борту самолета летело 123 человека. Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также проверили багаж.

Что произошло

Самолет Ryanair экстренно приземлился в национальном аэропорту "Минск" в воскресенье в 13:15 по местному времени, так как борт получил сообщение о минировании, которое не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что о внештатной ситуации с бортом самолетом было доложено президенту Беларуси Александру Лукашенко, после чего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Истребитель дожидался завершения проверочных мероприятий, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Позднее поступила информация о том, что один из пассажиров рейса был задержан. Им оказался экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении его и основателя Telegram-канала Степана Путило возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

По данным СК республики, по факту сообщения о минировании самолета возбуждено уголовное дело.

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