Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Итальянская рок-группа Måneskin, занявшая первое место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение 2021" опровергла слухи об употреблении наркотиков. Об этом в официальном заявлении сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС).

Организаторы также отметили, что солист рок-бэнда Давид Дамиано добровольно сдаст тест на наличие наркотических средств в крови.

"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты". Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", - говорится в сообщении.

Рок-группа готова была пройти тест еще вечером в субботу, однако организовать его оперативно ЕВС не смог.

"Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте", - добавили в ЕВС.

Организаторы продолжают изучать видеоролик, спровоцировавший подозрения.

Кадры, о которых идет речь, сняты в "зеленой комнате" – месте, где находятся представители делегации после выступления на сцене. На видео видно, как Давид Дамиано наклоняется к столу, а затем отстраняется от него. На столе – белый порошок. Как объяснили представители итальянской рок-группы, солист лишь пытался сдуть или смахнуть частички разбитого стекла. Вероятно, на столе была разбита стекляная бутылка или бокал.

Представитель Италии рок-группа Måneskin в субботу выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524. Солист группы от радости порвал штаны прямо на сцене, а позже по время пресс-конференции поделился эмоциями от произошедшего и опроверг слухи о наркотиках.

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