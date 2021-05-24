Минтранс создал комиссию по расследованию посадки самолета Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси, заявили в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

В ведомстве отметили, что обстоятельства расследования инцидента будут обнародованы в ближайшее время.

"В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", - рассказали в департаменте.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

По данным СМИ, приказ о посадке самолета в Минске отдал лично глава государства Александр Лукашенко, а для сопровождения борта в небо был поднят истребитель ВВС Беларуси.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

Информация о минировании в итоге не подтвердилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.

Задержание Романа Протасевича

Как стало известно, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Tekegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Задержание Софии Сапеги

Вместе с Романом Протасевичем в минском аэропорту задержана и его девушка, студентка ЕГУ София Сапега.

Накануне госСМИ Беларуси сообщили, что именно Сапега помогла обнаружить Протасевича на борту самолета Ryanair. Она отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. После чего у милиции и появились данные о присутствии на борту лайнера разыскиваемого правоохранителями экс-главреда "NEXTA".