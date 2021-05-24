Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Белорусские авиационные власти не ощущают снижения трафика из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сообщил заместитель гендиректора предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Олег Казючиц.

Он отметил, что пока ведомство не получало уведомлений от авиакомпаний об изменении авиамаршрутов в обход Беларуси.

"Все в штатном режиме, мы не ощущаем (снижение авиатрафика – Sputnik), трафик идет в обычном режиме", - сказал собеседник.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На место выбыли саперы, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность.

Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Самолет пробыл в минском аэропорту семь с половиной часов, после чего вылетел в Вильнюс.

Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

Призывы к отмене полетов над Беларусью

Сразу после инцидента последовали призывы из Европы и США прекратить полеты над Беларусью. Боб Менендес, который является главой комитета сената США по международным делам, и его коллеги из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании призвали запретить все полеты над республикой до расследования экстренного случая посадки самолета Ryanair в Минске.

Они также потребовали приостановить членство Беларуси в Международной организации гражданской авиации.

Далеко не первый случай в истории полетов

Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем Романа Протасевича – не первый случай в истории воздушной авиации.

Похожий громкий инцидент произошел в 2013 году. Тогда центральное разведывательное управление США посадило самолет президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

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