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Снижения авиатрафика из-за инцидента с Ryanair нет - "Белаэронавигация"
24.05.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Белорусские авиационные власти не ощущают снижения трафика из-за
Он отметил, что пока ведомство не получало уведомлений от авиакомпаний об изменении авиамаршрутов в обход Беларуси.
"Все в штатном режиме, мы не ощущаем (снижение авиатрафика – Sputnik), трафик идет в обычном режиме", - сказал собеседник.
Инцидент с самолетом Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая
Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже
© Sputnik / Виктор Толочко
Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.
Призывы к отмене полетов над Беларусью
Сразу после инцидента последовали призывы из Европы и США прекратить полеты над Беларусью. Боб Менендес, который является главой комитета сената США по международным делам, и его коллеги из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании призвали запретить все полеты над республикой до расследования экстренного случая посадки самолета Ryanair в Минске.
Они также потребовали приостановить членство Беларуси в Международной организации гражданской авиации.
Далеко не первый случай в истории полетов
Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем Романа Протасевича –
Похожий громкий инцидент произошел в 2013 году. Тогда центральное разведывательное управление США посадило самолет президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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Авиационные власти пока не получали уведомлений от авиакомпаний об изменении авиамаршрутов в обход Беларуси.
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