Москва не будет комментировать ситуацию с самолетом Ryanair - Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Оценку инцидента с рейсом Ryanair в Минске должны давать международные авиационные власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для этого есть определенные международные авиационные правила.

"Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу", - сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь добавил, что не располагает информацией о россиянке с рейса Ryanair, которую, как пишут СМИ, задержали в Минске.

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