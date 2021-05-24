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Москва не будет комментировать ситуацию с самолетом Ryanair - Песков
24.05.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Оценку инцидента с рейсом Ryanair в Минске должны давать международные авиационные власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что для этого есть определенные международные авиационные правила.
"Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу", - сказал он журналистам.
При этом пресс-секретарь добавил, что не располагает информацией о россиянке с рейса Ryanair, которую, как пишут СМИ, задержали в Минске.
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Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что не располагает информацией о россиянке с рейса, которую, по данным СМИ, задержали в Минске.
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