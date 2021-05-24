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Лукашенко подписал новые законы о СМИ и массовых мероприятиях
24.05.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в
Согласно новациям, все массовые мероприятия могут проводиться только после разрешения разрешения местных органов власти. Представителям СМИ запрещается быть организаторами или участниками массовых мероприятий. При этом местные органы власти и правоохранители могут приостанавливать работу торговых объектов, общепита, транспорта, ярмарок в местах проведения массовых мероприятий, а также по маршрутам следования участников акций.
За нарушение порядка проведения массовых мероприятий запрещено будет собирать, получать и использовать деньги для компенсации штрафов.
Руководителям политических партий и общественных объединений может грозить ответственность за публичные призывы к проведению массового мероприятия до получения официального разрешения.
Также вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением законодательства. Ограничение будет распространяться в том числе и на журналистов.
Что еще меняется для СМИ?
Размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации, будет нельзя – на это вводится запрет. Также нельзя размещать гиперссылки на сообщения и материалы, содержащие "запретную" информацию.
Генеральный прокурор, а также прокуроры областей и Минска вправе отныне ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, где распространяются сведения, которые направлены на пропаганду экстремизма.
© Sputnik / Виктор Толочко
Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ принимает Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она принимает решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.
Также выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, если владельцу сетевого издания вынесено два и более письменных предупреждений).
Также в новых законах предусмотрены меры на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юрлица с иностранным участием.
Лишать аккредитации журналиста СМИ будут, если он или юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушили установленный порядок аккредитации либо распространили сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста.
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Одного из главных изменений – запрет на стримы с массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением закона. Ограничение будет распространяться в том числе и на...
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