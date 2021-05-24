Лукашенко подписал новые законы о СМИ и массовых мероприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законы о СМИ и массовых мероприятиях. Что в них меняется, разбирался Sputnik.

Согласно новациям, все массовые мероприятия могут проводиться только после разрешения разрешения местных органов власти. Представителям СМИ запрещается быть организаторами или участниками массовых мероприятий. При этом местные органы власти и правоохранители могут приостанавливать работу торговых объектов, общепита, транспорта, ярмарок в местах проведения массовых мероприятий, а также по маршрутам следования участников акций.

За нарушение порядка проведения массовых мероприятий запрещено будет собирать, получать и использовать деньги для компенсации штрафов.

Руководителям политических партий и общественных объединений может грозить ответственность за публичные призывы к проведению массового мероприятия до получения официального разрешения.

Также вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением законодательства. Ограничение будет распространяться в том числе и на журналистов.

Что еще меняется для СМИ?

Размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации, будет нельзя – на это вводится запрет. Также нельзя размещать гиперссылки на сообщения и материалы, содержащие "запретную" информацию.

Генеральный прокурор, а также прокуроры областей и Минска вправе отныне ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, где распространяются сведения, которые направлены на пропаганду экстремизма.

Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ принимает Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она принимает решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

Также выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, если владельцу сетевого издания вынесено два и более письменных предупреждений).

Также в новых законах предусмотрены меры на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юрлица с иностранным участием.

Лишать аккредитации журналиста СМИ будут, если он или юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушили установленный порядок аккредитации либо распространили сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста.

Изменения в законы вступят в силу в июне – через месяц после официального опубликования.

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