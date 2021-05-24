Стало известно, что говорили летчики ЯК-130 в последнюю минуту

Последнюю минуту разговора погибших пилотов Як-130 с диспетчерами обнародовали в эфире СТВ.

Речевой информатор («Рита», так его называют летчики) 19 мая ворвался в радиоэфир и первым сообщил о том, что у самолета Як-130 с номером 74 на фюзеляже отказала система дистанционного управления. Секундами позже информацию электроники подтвердил и сам пилот с позывным 440 – командир экипажа Андрей Ничипорчик: «440, отказ СДУ».

После этого ни он, ни второй пилот Никита Куконенко не сказали ни слова диспетчерам.

Расшифровка радиоэфира с разговором диспетчера и летчиков из находившихся рядом самолетов.

«***, Витальевич, 74 чуть не ***», - сообщает пилот СУ-30 СМ.

«Борт 74 отказ СДУ», - произносит речевой информатор.

«Он падает! Падает!» - восклицает пилот СУ-30 СМ.

«Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!» - говорит диспетчер.

«Прыгай! Прыгай! ***», - продолжает пилот СУ-30.

«Катапультируйся!» - командует диспетчер.

«Все! Стоп-стоп!» - говорит пилот СУ-30. Як-130 в это время столкнулся с землей.

«Третий, не сходишь туда посмотреть?» - интересуется диспетчер у пилота другого самолета, Л-39.

«Не прыгали!» - отвечает пилот Л-39.