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Стало известно, что говорили летчики ЯК-130 в последнюю минуту
24.05.2021 15:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Последнюю минуту разговора погибших пилотов Як-130 с диспетчерами обнародовали в
Речевой информатор («Рита», так его называют летчики) 19 мая ворвался в радиоэфир и первым сообщил о том, что у самолета Як-130 с номером 74 на фюзеляже отказала система дистанционного управления. Секундами позже информацию электроники подтвердил и сам пилот с позывным 440 – командир экипажа Андрей Ничипорчик: «440, отказ СДУ».
После этого ни он, ни второй пилот Никита Куконенко не сказали ни слова диспетчерам.
Расшифровка радиоэфира с разговором диспетчера и летчиков из находившихся рядом самолетов.
«***, Витальевич, 74 чуть не ***», - сообщает пилот СУ-30 СМ.
«Борт 74 отказ СДУ», - произносит речевой информатор.
«Он падает! Падает!» - восклицает пилот СУ-30 СМ.
«Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!» - говорит диспетчер.
«Прыгай! Прыгай! ***», - продолжает пилот СУ-30.
«Катапультируйся!» - командует диспетчер.
«Все! Стоп-стоп!» - говорит пилот СУ-30. Як-130 в это время столкнулся с землей.
«Третий, не сходишь туда посмотреть?» - интересуется диспетчер у пилота другого самолета, Л-39.
«Не прыгали!» - отвечает пилот Л-39.
Напомним, белорусские летчики
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Последнюю минуту разговора погибших пилотов Як-130 с диспетчерами обнародовали в эфире СТВ.
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