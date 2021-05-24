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Комментарий третьего пассажира, который был на борту Ryanair
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В нашем распоряжении рассказ третьего пассажира рейса Афины - Вильнюс, которому по его просьбе, чтобы не возвращаться из Литвы в Беларусь к родственникам, разрешили остаться в Минске.
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В нашем распоряжении рассказ третьего пассажира рейса Афины - Вильнюс, которому по его просьбе, чтобы не возвращаться из Литвы в Беларусь к родственникам,...
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