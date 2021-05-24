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Во время протестов в Беларуси деструктивные медиа подталкивали наших соотечественников устраивать диверсии. Публиковали подробные инструкции, как блокировать железнодорожное сообщение, создать транспортный коллапс, мастерить коктейли Молотова. О том, как теперь будет выстроен белорусский правовой щит от подобных угроз, расскажет наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка" (видео).

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