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Среди пассажиров рейса Ryanair Афины - Вильнюс не было сотрудников КГБ

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что белорусские власти призывают не спешить с выводами и дождаться результатов работы специальной комиссии, ситуация уже обросла многочисленными слухами. Так, ряд СМИ уже успел сообщить о том, что на борту самолета были сотрудники Комитета госбезопасности. Оказалось - фейк. Двух из трех пассажиров, которые решили не продолжать полет до Вильнюса и сошли в Минске, сегодня уже успели опросить. Давайте послушаем, что говорят эти псевдоагенты.

Среди завершивших свое путешествие в Минске была и Александра Стабредова. В интервью девушка сказала, что она и еще двое пассажиров после инцидента решили не продолжать полет в Вильнюс и выйти в Минске.

Отметим, с третьим пассажиром, сошедшим в Минске, сейчас пытаются связаться. Он гражданин Греции.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Несмотря на то что белорусские власти призывают не спешить с выводами и дождаться результатов работы специальной комиссии, ситуация уже обросла многочисленными...
 
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