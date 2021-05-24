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Среди пассажиров рейса Ryanair Афины - Вильнюс не было сотрудников КГБ
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на то что белорусские власти призывают не спешить с выводами и дождаться результатов работы специальной комиссии, ситуация уже обросла многочисленными слухами. Так, ряд СМИ уже успел сообщить о том, что на борту самолета были сотрудники Комитета госбезопасности. Оказалось - фейк. Двух из трех пассажиров, которые решили не продолжать полет до Вильнюса и сошли в Минске, сегодня уже успели опросить. Давайте послушаем, что говорят эти псевдоагенты.
Среди завершивших свое путешествие в Минске была и Александра Стабредова. В интервью девушка сказала, что она и еще двое пассажиров после инцидента решили не продолжать полет в Вильнюс и выйти в Минске.
Отметим, с третьим пассажиром, сошедшим в Минске, сейчас пытаются связаться. Он гражданин Греции.
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Несмотря на то что белорусские власти призывают не спешить с выводами и дождаться результатов работы специальной комиссии, ситуация уже обросла многочисленными...
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