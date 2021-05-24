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Белавиа отменяет рейсы в/из Литвы с 25 мая по 26 июня
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.
Белавиа приносит свои извинения, а также сожалеет о ситуации, сложившейся по абсолютно независящим от них причинам.
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Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. ...
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