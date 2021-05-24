Белавиа отменяет рейсы в/из Литвы с 25 мая по 26 июня

Источник материала: БT

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Белавиа приносит свои извинения, а также сожалеет о ситуации, сложившейся по абсолютно независящим от них причинам.



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