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Белавиа отменяет рейсы в/из Литвы с 25 мая по 26 июня

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Белавиа приносит свои извинения, а также сожалеет о ситуации, сложившейся по абсолютно независящим от них причинам.

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Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. ...
 
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