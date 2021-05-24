Хронология ситуации с самолетом Ryanair по минутам

Источник материала: БT

Беларусь абсолютно открыто заявляет о готовности провести расследование инцидента с участием международных специалистов. В ответ лишь агрессивные нападки и провокации: пока из западных экспертов никто не изъявил желания адекватно и объективно разобраться.



Мы предлагаем восстановить хронологию вчерашней ситуации с самолетом Ryanair.

По минутам: события в белорусском небе

В 12:47 командир экипажа сообщил диспетчерам о том, что им принято решение лететь в Минск-2. Только через 17 минут в 13:04 экипаж МиГ-29 оторвал шасси от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку. По факту истребитель лишь контролировал ситуацию на случай, если самолет отклонится от маршрута. Исключительно в целях безопасности, ведь кто находился на тот момент в салоне, и какие цели преследовал, было неясно.



У пилота на тот момент был выбор - направить самолет в Вильнюс, во Львов, в Варшаву или даже вернуться, скажем, в Афины. Но, согласно решению экипажа, местом посадки лайнера был выбран Минск.

На момент разворота до Вильнюса было 73 км, до Минска - 185.



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