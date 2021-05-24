МВД опровергло фейк, якобы Роман Протасевич находится в больнице

Источник материала: БT

Еще один фейк начали тиражировать сегодня отдельные телеграм-каналы. Якобы Роман Протасевич находится в больнице, состояние его критическое. Это мы уже проходили - соврать нынче популярно у оппозиции.

В МВД ответили:

Указанные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.