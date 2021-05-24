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МВД опровергло фейк, якобы Роман Протасевич находится в больнице
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один фейк начали тиражировать сегодня отдельные телеграм-каналы. Якобы Роман Протасевич находится в больнице, состояние его критическое. Это мы уже проходили - соврать нынче популярно у оппозиции.
В МВД ответили:
Указанные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.Роман Протасевич: "Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания".
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Еще один фейк начали тиражировать сегодня отдельные телеграм-каналы. Якобы Роман Протасевич находится в больнице, состояние его критическое. Это мы уже проходили...
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