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Пятый день прослушиваний X-Factor Belarus состоялся в КЗ "Минск"

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Педиатры, историки, контролеры-кассиры! Желающие без каких-либо ограничений по возрасту, профессии и способностям демонстрировали сегодня свои вокальные таланты! X-Factor - пятый день прослушиваний самого громкого шоу года в концертном зале "Минск".

Прослушивания X-Factor Belarus: поют педиатр, историк и контролер-кассир

60 поющих и харизматичных собрались у площадки за час до прослушивания. Здесь не только люди с минской пропиской, но и участники из Гомеля, Бреста, Осиповичей. Традиционный пропуск в зал - анкета. А после - ожидание "трех минут славы" перед жюри многие провели его на телефонной связи с родными, в распеваниях и обсуждениях квартета медийных наставников шоу.

Слушали попадание в ноты песен Земфиры и Билли Айлиш, оценивали тембры и всматривались в харизму Виктория Алешко и Александра Гайдук. Певицы просили два заготовленных фрагмента песен. На "громко заявить о себе" - три минуты. Одна из проверок на стрессоустойчивость - телекамера в режиме онлайн передает эмоцию артиста на экран для жюри.

Впереди марафон из 4-х дней прослушивания в Минске. К слову, уже закрылась онлайн-регистрация на участие в предкастинге. Но вы можете прийти без регистрации и заполнить анкету на месте. У каждого есть шанс попасть в итоговый лист из трех сотен участников телекастинга. Напомним, его съемки начнутся в августе в павильонах "Беларусьфильма".

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Педиатры, историки, контролеры-кассиры! Желающие без каких-либо ограничений по возрасту, профессии и способностям демонстрировали сегодня свои вокальные таланты!...
 
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