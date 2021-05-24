Источник материала: БT

Педиатры, историки, контролеры-кассиры! Желающие без каких-либо ограничений по возрасту, профессии и способностям демонстрировали сегодня свои вокальные таланты! X-Factor - пятый день прослушиваний самого громкого шоу года в концертном зале "Минск".

Прослушивания X-Factor Belarus: поют педиатр, историк и контролер-кассир

60 поющих и харизматичных собрались у площадки за час до прослушивания. Здесь не только люди с минской пропиской, но и участники из Гомеля, Бреста, Осиповичей. Традиционный пропуск в зал - анкета. А после - ожидание "трех минут славы" перед жюри многие провели его на телефонной связи с родными, в распеваниях и обсуждениях квартета медийных наставников шоу.

Слушали попадание в ноты песен Земфиры и Билли Айлиш, оценивали тембры и всматривались в харизму Виктория Алешко и Александра Гайдук. Певицы просили два заготовленных фрагмента песен. На "громко заявить о себе" - три минуты. Одна из проверок на стрессоустойчивость - телекамера в режиме онлайн передает эмоцию артиста на экран для жюри.

Впереди марафон из 4-х дней прослушивания в Минске. К слову, уже закрылась онлайн-регистрация на участие в предкастинге. Но вы можете прийти без регистрации и заполнить анкету на месте. У каждого есть шанс попасть в итоговый лист из трех сотен участников телекастинга. Напомним, его съемки начнутся в августе в павильонах "Беларусьфильма".



Читайте также:

