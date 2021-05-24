Мошенничество с медицинскими масками

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140 эпизодов хищения и свыше 30 тысяч рублей ущерба. Суд Первомайского района столицы сегодня огласил приговор обвиняемому в мошенничестве. Аферист предлагал покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой - 15 рублей за штуку. После оплаты товара клиенты получали в посылках обычные хлопковые маски.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его биографии судимости за разбой, кражи, а также уклонение от уплаты налогов.