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Мошенничество с медицинскими масками
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
140 эпизодов хищения и свыше 30 тысяч рублей ущерба. Суд Первомайского района столицы сегодня огласил приговор обвиняемому в мошенничестве. Аферист предлагал покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой - 15 рублей за штуку. После оплаты товара клиенты получали в посылках обычные хлопковые маски.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его биографии судимости за разбой, кражи, а также уклонение от уплаты налогов.
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140 эпизодов хищения и свыше 30 тысяч рублей ущерба. Суд Первомайского района столицы сегодня огласил приговор обвиняемому в мошенничестве. Аферист предлагал...
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