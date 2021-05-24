Источник материала: БT

Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - сказал Макей.



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