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Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - сказал Макей.
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Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. ...
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