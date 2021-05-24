ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - сказал Макей.

Читайте также:
  • Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск высылает посла Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by