Резонансная новость о вынужденной посадке самолета в Минске - новые подробности

Источник материала: БT

Резонансная новость воскресенья продолжает обрастать подробностями. Накануне Национальный аэропорт Минск принял пассажирский борт, который следовал из Афин в Вильнюс. Посадка была вынужденной, поскольку во время следования воздушного судна над территорией Беларуси поступило сообщение о его минировании. Капитан судна, к слову, литовец, сделал запрос и принял решение идти на посадку.



Наши диспетчеры действовали строго по инструкции и предложили экипажу ближайший аэропорт.



Информационные спекуляции по этому поводу сегодня окончательно развеяли, как ни странно, сами западные соседи. Литовская полиция подтвердила, что решение посадить самолет в Минске принял именно капитан судна после обсуждения с авиакомпанией Ryanair. Тот же вывод можно сделать и исходя из опубликованных накануне переговоров экипажа с диспетчером.



А дальше дело приняло уже политический оборот. На борту самолета оказался один из основателей экстремистского телеграм-канала, который из-за рубежа занимался координацией протестов в нашей стране. Следует подчеркнуть, что это гражданин Беларуси, которого задержали на ее же территории. Он обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, таких, как организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни и т. д.



Бурная международная реакция ставит прямой вопрос: в интересах какой страны на самом деле работал задержанный, если факты вызывают такое сильное беспокойство? Подробности впереди.

Двойные стандарты Запада



Премьер Польши требует санкций, глава Еврокомиссии назвала инцидент неприемлемым, глава Европарламента потребовал объяснений, МИД Австрии, Литвы и Германии призывают... США, Великобритания, Латвия, Эстония, Чехия - все озабочены и призывают.



2016 год. Рейс авиакомпании Белавиа из Киева в Минск берет курс на Беларусь. Но через несколько минут украинский диспетчер передает требование от военного командования вернуться. В адрес экипажа прозвучала угроза поднять истребители.











Беларусь обеспечила безопасность польского самолета



Стоит заметить, что тогда не поступало сообщений о минировании или какой-то нештатной ситуации. К чему был разговор о боевой авиации - остается загадкой. В Беларуси события развивались иначе. По регламенту на место выбыли все необходимые группы - саперы, медики, спасатели. А для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят МиГ-29.





Андрей Гурцевич, начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:



Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, дежурный экипаж МиГ-29 получил задачу осуществлять контроль. В случае необходимости помочь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того как гражданское судно осуществило посадку дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования.

Но вернемся в украинскую параллельную реальность 2016 года. Тогда новость не вызвала практически никакой реакции в мире. Об инциденте сейчас вспомнил украинский блогер Анатолий Шарий.



Несмотря на то что Беларусь действовала согласно установленным международным правилам, Запад пытается найти в этом политический подтекст, преследуя свои интересы.



МИД Беларуси прокомментировал инцидент с самолетом



Ситуацию прокомментировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Как отметили в МИД, правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала инцидент с самолетом в белорусском воздушном пространстве:



Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим"... Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине спустя 11 минут после взлета белорусского борта с активистом антимайдана, либо не должно шокировать аналогичное поведение других.

Шокирует и еще один аспект: мы, похоже, начинаем привыкать к западной политике двойных стандартов.







Андрей Лесик, депутат Харьковского городского совета - глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь":



Первое, я всегда за то, чтобы поступали по закону. А почему такая реакция - а потому что двойные стандарты. Многие закрывают глаза, когда подобные вещи происходят или ранее, а сейчас вот как-то возмутились. Еще раз подтверждает: у нас в мире двойные стандарты. Когда кто-то решил, что есть правильные законы и неправильные. Два примера: со Сноуденом и с Мартиросяном. Другой момент: реакция - какая реакция. Когда надо, голову в песок, а когда не просят, сразу позицию высказывают.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия):



Посмотрите, есть много случаев, когда власти той или иной страны отдавали команду на посадку пролетающего в их воздушном пространстве самолета, и никакого возмущения мировой общественности не происходило. Здесь же решение о посадке принимал экипаж самолета, белорусские власти лишь обеспечили коридор и нормальные условия посадки, поскольку такая чрезвычайная ситуация требовала экстренных решений. В принципе экипаж мог лететь дальше в Литву и садиться в Вильнюсе, но они приняли решение садиться в Минске. Поэтому все претензии должны адресоваться не Лукашенко, который действовал оперативно и обеспечил все условия безопасности, а к авиакомпании, экипаж которой принял такое решение. Здесь не надо из черного делать белое, а из белого черное. Совершенно очевидно, что этот повод будет использован для масштабной политической атаки против Республики Беларусь и ее Президента. Потому что Беларусь сегодня - это кость в горле Запада



Уже и не вызывают удивление попытки части медийного пространства перевернуть информацию. Действия пилотов производились строго по протоколам. Сегодня это еще раз подтвердили в Департаменте по авиации.



Еще один миф - якобы истребитель принудил пассажирский лайнер сменить курс под угрозой применения оружия.



Наши партнеры с новой силой заговорили о традиционном варианте давления - санкциях. Например, латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic заявил, что не будет теперь летать над территорией Беларуси.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):



Я проверил эти слухи, потому что там говорят, что они от чего-то отказались - это было как бы для прессы. А на практике, если вы зайдете (я проверил) на сайт AirBaltic и пожелаете купить билет в июне в Минск, то вы без проблем его там купите. И даже получите какую-то скидку. Притом AirBaltic - это компания-банкрот в данный момент. Она получает сотни миллионов евро поддержки от государства. И ей скоро понадобится очередной транш. Я не думаю, что они находятся в такой позиции, чтобы прекращать полеты. Политические заявления - это одно, а вот там, где идет речь об экономических вопросах, там пока билеты продаются



Действия Беларуси: безопасность и открытость



Финансовый вопрос действительно интересный. Ведь это Беларусь понесла большие затраты, мобилизуя экстренные службы в таком количестве. МЧС, медики, саперы, военные - было задействовано очень много людей. Как раз для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность международного рейса. Также в Беларуси создана комиссия по расследованию обстоятельств посадки самолета. Всем заинтересованным будут предоставлены все материалы. Это и есть цивилизованный подход к делу, если появляются вопросы.



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