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Air France и Finnair объявили о приостановке полетов над Беларусью

25.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Air France и Finnair сообщили, что пока не будут летать над территорией Беларуси до дальнейшего уведомления.

Саммит Евросоюза вечером 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям приземляться в аэропортах ЕС и летать над территорией Евросоюза. Также европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от от использования воздушного пространства Беларуси.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Французский и финский авиаперевозчики прекращают полеты в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
 
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