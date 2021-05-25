Air France и Finnair объявили о приостановке полетов над Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Air France и Finnair сообщили, что пока не будут летать над территорией Беларуси до дальнейшего уведомления.

Саммит Евросоюза вечером 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям приземляться в аэропортах ЕС и летать над территорией Евросоюза. Также европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от от использования воздушного пространства Беларуси.

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