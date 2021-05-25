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Air France и Finnair объявили о приостановке полетов над Беларусью
25.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая - Sputnik. Air France и Finnair сообщили, что пока не будут летать над территорией Беларуси до дальнейшего уведомления.
Саммит Евросоюза вечером 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям приземляться в аэропортах ЕС и летать над территорией Евросоюза. Также европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от от использования воздушного пространства Беларуси.
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Французский и финский авиаперевозчики прекращают полеты в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
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