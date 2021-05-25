Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая ― Sputnik. Филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" собирается построить на территории застройки района "Северный берег" в Минске распределительные сети среднего и высокого класса напряжения номинальным напряжением 20кВ, сообщила пресс-служба организации.

В сообщении отмечается, что для филиала строительство сетей внешнего электроснабжения среднего и высокого класса напряжения станет одной из важнейших задач на ближайшее будущее. Притом в Минске они будут запроектированы и построены впервые, также ожидается ввод в эксплуатацию подстанции 110кВ с питающими кабельными линиями 110кВ.

Все это позволит уменьшить потери электроэнергии и увеличить пропускную способность распределительных электросетей и использовать ее для отопления и горячего водоснабжения.

Планируется, что первые объекты напряжением 20 кВ введут в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Часть электроснабжения будет организована от существующей подстанции 110кВ "Долгиновская".

"Северный берег"

Указ №186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске" был подписан 13 мая . Он предусматривает строительство в северной части столицы экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег". Под комплекс выделена территории в границах МКАД – проспект Победителей – улица Орловская – Цнянское водохранилище.

В состав комплекса должны войти жилые дома с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, объекты общественного назначения, социальные объекты общей площадью более шести миллионов квадратных метров.

В первую очередь будут построены здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Реализацией проекта будет заниматься частная фирма "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" из Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестор намерен направить на проект более 10 миллиардов белорусских рублей. Срок реализации — с 2021 по 2040 годы.