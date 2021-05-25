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Глава IIHF Рене Фазель возмутился заменой белорусского флага в Риге

25.05.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международная федерация хоккея (IIHF) возмущена заменой в столице Латвии красно-зеленого госфлага Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней». Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазельпередает ТАСС.

Фазель рассказал, что Федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по данному вопросу.

«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил глава IIHF.

Беларусь продолжает участвовать в чемпионате мира, и исключать команду, по словам главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, не собираются, поскольку «мы члены одной хоккейной семьи». 

Напомним, вчера мэр Риги Мартиньш Стакис заменил красно-зеленый белорусский госфлаг на бело-красно-белый с «Погоней».  Произошло это в центре столицы Латвии, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге (в нем участвует и белорусская сборная).

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что уверен, что в скором времени белорусская сторона ответит, поскольку «такие вещи прощать нельзя».

 
 
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Международная федерация хоккея (IIHF) возмущена заменой в столице Латвии красно-зеленого госфлага Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней».
 
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