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Глава IIHF Рене Фазель возмутился заменой белорусского флага в Риге
25.05.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Международная федерация хоккея (IIHF) возмущена заменой в столице Латвии красно-зеленого госфлага Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней». Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель,
Фазель рассказал, что Федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по данному вопросу.
«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил глава IIHF.
Беларусь продолжает участвовать в чемпионате мира, и исключать команду, по словам главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, не собираются, поскольку «мы члены одной хоккейной семьи».
Напомним, вчера мэр Риги Мартиньш Стакис
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич
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Международная федерация хоккея (IIHF) возмущена заменой в столице Латвии красно-зеленого госфлага Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней».
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