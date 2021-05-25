Глава IIHF Рене Фазель возмутился заменой белорусского флага в Риге

Международная федерация хоккея (IIHF) возмущена заменой в столице Латвии красно-зеленого госфлага Беларуси на бело-красно-белый с «Погоней». Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель, передает ТАСС.

Фазель рассказал, что Федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по данному вопросу.

«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил глава IIHF.

Беларусь продолжает участвовать в чемпионате мира, и исключать команду, по словам главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, не собираются, поскольку «мы члены одной хоккейной семьи».

Напомним, вчера мэр Риги Мартиньш Стакис заменил красно-зеленый белорусский госфлаг на бело-красно-белый с «Погоней». Произошло это в центре столицы Латвии, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге (в нем участвует и белорусская сборная).