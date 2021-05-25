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Стали известны результаты теста на наркотики победителя «Евровидения-2021»

25.05.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», Давид Дамиано сдал тест на наркотики и получил отрицательный результат. Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Слухи в интернете начались с видео, на котором показано, как во время ожидания результатов вокалист рок-группы Давид наклонился к столу и тут же от него отстранился. В кадре невозможно разобрать, что находится на столе, однако начались обсуждения о возможном употреблении наркотиков.

Участники группы сразу пояснили, что на столе другой группой была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки.

Европейский вещательный союз рассказал, что по просьбе итальянской делегации он провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов, а также солист рок-группы добровольно сдал тест на наркотики, чтобы опровергнуть слухи и доказать, что во время музыкального конкурса он не находился под воздействием наркотических средств.

ЕВС подчеркнуло, что тест дал отрицательный результат.

«Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым», - говорится в заявлении.

Также подтверждается, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло.

«Мы встревожены тем, что спекуляции, приведшие к появлению фальшивых новостей, омрачили дух и результат мероприятия, а также несправедливо повлияли на группу. Хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов», - говорят в ЕВС.

Напомним, группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем финала международного музыкального конкурса «Евровидение-2021» в Роттердаме, набрав 524 балла.

 
Теги: Новости
 
 
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Вокалист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», Давид Дамиано сдал тест на наркотики и получил отрицательный результат.
 
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