|
Кому в Минске пересчитают оплату за отопление?
25.05.2021 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая - Sputnik. Оплату за отопление в июне пересчитают жителям домов, которые не оборудованы групповыми приборами учета, рассказала Sputnik начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.
Обновленные данные придут уже в следующем месяце. Речь идет о старых малоэтажных (в том числе восьмиквартирнных) домах, где нет технической возможности установить счетчики.
"В течение отопительного периода в отношении таких зданий ежемесячно выставляется средний норматив. Параллельно подсчитывается фактический расход воды на основании данных по учетным домам в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда отопление отключают, разницу пересчитывают", – пояснила Елена Попова.
Собеседница подчеркнула, что еще ни разу перерасчет не менял сумму в сторону увеличения. Установлен такой средний норматив, чтобы после отопительного сезона не было доборов, это всегда возврат. Но итоговый показатель зависит от того, насколько холодной была зима.
В Минске 486 жилых домов, под которыми нельзя разместить теплоузел и приборы учета. Большинство – в Заводском, Московском, Партизанском и Центральном районах. Большинство этих объектов планируют снести и заместить современной застройкой.
В другом отделе ГО "Минское городское жилищное хозяйство" агентству Sputnik напомнили о необходимости перекрывать счетчик или не трогать вентиль горячей воды после отключения. В противном случае по итогам месяца за эту воду придется платить как за горячую.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Минском городском жилищном хозяйстве" рассказали кому и почему пересчитают сумму за отопление и как не платить за "холодную" горячую воду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)