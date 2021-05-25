Кому в Минске пересчитают оплату за отопление?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Оплату за отопление в июне пересчитают жителям домов, которые не оборудованы групповыми приборами учета, рассказала Sputnik начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.

Обновленные данные придут уже в следующем месяце. Речь идет о старых малоэтажных (в том числе восьмиквартирнных) домах, где нет технической возможности установить счетчики.

"В течение отопительного периода в отношении таких зданий ежемесячно выставляется средний норматив. Параллельно подсчитывается фактический расход воды на основании данных по учетным домам в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда отопление отключают, разницу пересчитывают", – пояснила Елена Попова.

Собеседница подчеркнула, что еще ни разу перерасчет не менял сумму в сторону увеличения. Установлен такой средний норматив, чтобы после отопительного сезона не было доборов, это всегда возврат. Но итоговый показатель зависит от того, насколько холодной была зима.

В Минске 486 жилых домов, под которыми нельзя разместить теплоузел и приборы учета. Большинство – в Заводском, Московском, Партизанском и Центральном районах. Большинство этих объектов планируют снести и заместить современной застройкой.

В другом отделе ГО "Минское городское жилищное хозяйство" агентству Sputnik напомнили о необходимости перекрывать счетчик или не трогать вентиль горячей воды после отключения. В противном случае по итогам месяца за эту воду придется платить как за горячую.