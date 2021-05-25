Продажу алкоголя запретят 29 мая и 10 июня в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 25 мая – Sputnik, Инна Гришук. Временный запрет на продажу крепкого и слабого алкоголя введут в Гродно в дни последних школьных линеек 29 мая и выпускных вечеров 10 июня, советующее решение принято руководством горисполкома.

В день линеек, посвященных окончанию учебного года, на территории Гродно с 8 часов утра 29 мая до 8 часов утра следующего дня в магазинах не будет продаваться пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.

В день проведения выпускных вечером ограничения ужесточат. С 8:00 10 июня до 8:00 11 июня в магазинах Гродно будет действовать запрет на продажу в розничной торговле пива и слабоалкогольных, а с 16:00 до 24:00 10 июня – не будут продаваться все виды алкогольных напитков.

Ограничения по продаже слабого алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров введены решением горисполкома 2009 году, а решение о временном ограничения продажи крепкого алкоголя – решением от 17 мая 2021 года.

Уточняется, что ограничения по продаже алкогольных напитков 29 мая и 10 июня не распространяются на объекты общественного питания – бары, рестораны, где алкоголь продается в розлив.

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