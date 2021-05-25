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Северинца приговорили к 7 годам колонии усиленного режима
25.05.2021 15:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Приговор в отношении известного оппозиционера Павла Северинца вынесли 25 мая в Могилевском областном суде. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Такие же сроки дали и Евгению Афнагелю, и Андрею Войничу.
Заседание проходило в закрытом режиме, на нем рассматривалось также дело активистов «Европейской Беларуси». Фигурантов данного уголовного дела официальные СМИ относят к «группировке Тихановского и Статкевича». Приговор вынесла судья Ирина Ланчева.
Павел Северинец, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич и Ирина Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293), а Евгений Афнагель и Андрей Войнич еще и в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13).
Все семеро признаны политзаключенными.
Судья Ирина Ланчева вынесла следующие проговоры:
Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не обжалуют его, пишет сайт
Северинец заявил в суде: «Беларусь будзе вольнай! Верым! Можам! Пераможам!». Его поддержали другие осужденные.
Дело Павла Северинца
Павел Северинец
В декабре 2020 года политзаключенному
В конце апреля стало известно, что политика перевели в Могилев. А 12 мая над ним начался закрытый суд, как
Фото naviny.by
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Приговор в отношении известного оппозиционера Павла Северинца вынесли 25 мая в Могилевском областном суде. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима....
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