Северинца приговорили к 7 годам колонии усиленного режима

Приговор в отношении известного оппозиционера Павла Северинца вынесли 25 мая в Могилевском областном суде. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Такие же сроки дали и Евгению Афнагелю, и Андрею Войничу.

Заседание проходило в закрытом режиме, на нем рассматривалось также дело активистов «Европейской Беларуси». Фигурантов данного уголовного дела официальные СМИ относят к «группировке Тихановского и Статкевича». Приговор вынесла судья Ирина Ланчева.

Павел Северинец, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич и Ирина Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293), а Евгений Афнагель и Андрей Войнич еще и в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13).

Все семеро признаны политзаключенными.

Судья Ирина Ланчева вынесла следующие проговоры:

сопредседатель оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима;

получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима; координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель - 7 лет колонии усиленного режима;

- 7 лет колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич - 7 лет колонии усиленного режима;

- 7 лет колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич - 5 лет колонии усиленного режима;

- 5 лет колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский - 5 лет колонии усиленного режима;

- 5 лет колонии усиленного режима; видеоблогер Дмитрий Козлов («Серый кот») - 5 лет колонии усиленного режима;

(«Серый кот») - 5 лет колонии усиленного режима; редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная - 4 год колонии общего режима.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не обжалуют его, пишет сайт naviny.by .

Северинец заявил в суде: «Беларусь будзе вольнай! Верым! Можам! Пераможам!». Его поддержали другие осужденные.

Дело Павла Северинца

Павел Северинец был задержан 7 июня. Сперва по административному делу, а позднее ему добавили еще и уголовные дела, в частности, по ст. 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) и ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). В июне Северинец повредил себе вены на руках в знак протеста против содержания в нечеловеческих условиях.

В декабре 2020 года политзаключенному продлили срок следствия еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.

В конце апреля стало известно, что политика перевели в Могилев. А 12 мая над ним начался закрытый суд, как сообщала правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Фото naviny.by