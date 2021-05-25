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Белорусский консул не может прилететь в Лондон, консульский прием остановлен до 31 мая
25.05.2021 16:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский консул в Великобритании не может попасть в Лондон, поскольку Соединенное Королевство закрыло авиасообщение с Беларусь. Об этом
Консульская служба не будет работать до 31 мая. «В связи с закрытием Великобританией авиасообщения с Республикой Беларусь», консул не может попасть на свое рабочее место.
Отмечается, что до конца текущего месяца не будет осуществляться личный прием, прием корреспонденции, а также консультации по телефону.
После
Также власти Соединенного Королевства рекомендуют Управлению гражданской авиации не выдавать разрешения другим операторам на рейсы между Британией и Беларусью.
Напомним, вчера саммит ЕС
Сегодня Департамент авиации
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Белорусский консул в Великобритании не может попасть в Лондон, поскольку Соединенное Королевство закрыло авиасообщение с Беларусь.
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