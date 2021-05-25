Белорусский консул не может прилететь в Лондон, консульский прием остановлен до 31 мая

Белорусский консул в Великобритании не может попасть в Лондон, поскольку Соединенное Королевство закрыло авиасообщение с Беларусь. Об этом сообщается на сайте белорусского посольства в Великобритании.

Консульская служба не будет работать до 31 мая. «В связи с закрытием Великобританией авиасообщения с Республикой Беларусь», консул не может попасть на свое рабочее место.

Отмечается, что до конца текущего месяца не будет осуществляться личный прием, прием корреспонденции, а также консультации по телефону.

После инцидента с самолетом Ryanair, Великобритания рекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью и приостановила действие разрешения на полеты в Британию для «Белавиа».

Также власти Соединенного Королевства рекомендуют Управлению гражданской авиации не выдавать разрешения другим операторам на рейсы между Британией и Беларусью.

Напомним, вчера саммит ЕС принял решение запретить белорусском авиакомпаниям полеты в Евросоюз и призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над Беларусью.