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Белорусский консул не может прилететь в Лондон, консульский прием остановлен до 31 мая

25.05.2021 16:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский консул в Великобритании не может попасть в Лондон, поскольку Соединенное Королевство закрыло авиасообщение с Беларусь. Об этом сообщается на сайте белорусского посольства в Великобритании.

Консульская служба не будет работать до 31 мая. «В связи с закрытием Великобританией авиасообщения с Республикой Беларусь», консул не может попасть на свое рабочее место.

Отмечается, что до конца текущего месяца не будет осуществляться личный прием, прием корреспонденции, а также консультации по телефону.

После инцидента с самолетом Ryanair, Великобритания рекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью и приостановила действие разрешения на полеты в Британию для «Белавиа».

Также власти Соединенного Королевства рекомендуют Управлению гражданской авиации не выдавать разрешения другим операторам на рейсы между Британией и Беларусью.

Напомним, вчера саммит ЕС принял решение запретить белорусском авиакомпаниям полеты в Евросоюз и призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над Беларусью.

Сегодня Департамент авиации опубликовал расшифровку части разговоров экипажа Ryanair с диспетчерами минского аэропорта.

 
 
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Белорусский консул в Великобритании не может попасть в Лондон, поскольку Соединенное Королевство закрыло авиасообщение с Беларусь.
 
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