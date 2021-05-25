БЖД запускает поезда в Москву из Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Добраться без пересадок из Гродно в Москву на поезде можно будет с 11 июня, сообщили в БЖД.

Назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно отправлением с 11 июня из Гродно (в составе поездов №688 Гродно – Минск и №4 Брест – Москва) и с 12 июня из Москвы (в составе поездов №3 Москва - Брест и №687 Минск - Гродно).

"Данные вагоны будут курсировать до конца июня. По результатам этих перевозок о дальнейшем курсировании вагонов Гродно – Москва – Гродно сообщим дополнительно", – отметили в БЖД.

Воспользоваться этими поездами смогут только граждане Беларуси и России. При себе необходимо иметь медицинские документы с отрицательным результатом лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы. А также соблюдать масочный режим на вокзалах и в поезде.

Возобновление сообщения

Пассажирское железнодорожное сообщение между странами было возобновлено 8 февраля 2021 года. Первым стал фирменный состав №1/2 Минск Москва. Позже добавились еще несколько: Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург.

Ежедневно курсировать международные поезда Минск – Москва стали с 13 апреля. С этой же даты возобновилось движение поезда №4/3 Москва – Брест, он ходит через день.

Кроме того, возобновляется и поезд Гомель – Адлер, он ходит один раз в четыре дня.

С 30 апреля между Минском и Москвой запустили поезда "Ласточка". Они состоят из пяти вагонов и представлены в комплектации "Премиум". Пассажиры могут выбрать как эконом, так и бизнес классы обслуживания. В каждом составе предусмотрено 349 мест. Цены стартуют от 49 белорусских рублей (примерно 19 долларов – Sputnik).

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