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БЖД запускает поезда в Москву из Гродно
25.05.2021 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Добраться без пересадок из Гродно в Москву на поезде можно будет с 11 июня, сообщили в БЖД.
Назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно отправлением с 11 июня из Гродно (в составе поездов №688 Гродно – Минск и №4 Брест – Москва) и с 12 июня из Москвы (в составе поездов №3 Москва - Брест и №687 Минск - Гродно).
"Данные вагоны будут курсировать до конца июня. По результатам этих перевозок о дальнейшем курсировании вагонов Гродно – Москва – Гродно сообщим дополнительно", – отметили в БЖД.
Воспользоваться этими поездами смогут только граждане Беларуси и России. При себе необходимо иметь медицинские документы с отрицательным результатом лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы. А также соблюдать масочный режим на вокзалах и в поезде.
Возобновление сообщения
Пассажирское железнодорожное сообщение между странами было возобновлено 8 февраля 2021 года. Первым стал фирменный состав №1/2 Минск Москва. Позже добавились еще несколько: Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ежедневно курсировать международные поезда Минск – Москва стали с 13 апреля. С этой же даты возобновилось движение поезда №4/3 Москва – Брест, он ходит через день.
Кроме того, возобновляется и поезд Гомель – Адлер, он ходит один раз в четыре дня.
С 30 апреля между Минском и Москвой
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Ранее в Минтрансе пообещали к летнему сезону возобновить курсирование поездов из Полоцка в Москва, а также из Минска в Анапу, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск.
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