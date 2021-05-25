"Белавиа" об увольнении сотрудников: массовые сокращения не рассматриваются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Массовые сокращения сотрудников в компании "Белавиа" не рассматриваются, рассказали Sputnik в пресс-службе перевозчика.

По словам собеседника агентства, по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам сейчас "Белавиа" вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона.

"Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось", – сказали Sputnik в пресс-службе.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются", – добавил собеседник Sputnik.

Закрытое небо

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.

В частности лидеры страны ЕС призвали запретить полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, а также избегать перелетов над Беларусью.

Первой в Европе принимать белорусские самолеты отказалась Великобритания.

С 25 мая авиасообщение с Беларусью прекратила Литва, заявив, что не будет пропускать рейсы, пересекшие территорию РБ.

Также 24 мая немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве , аналогичное заявление сделали французский и финский авиаперевозчики Air France и Finnair.

25 мая о прекращении перелетов через воздушное пространство Беларуси заявили австрийская авиакомпания Austrian Airlines, польская LOT, сингапурская Singapore Airlines, австрийская авиакомпания Austrian Airlines, нидерландская компания KLM, шведская SAS. "Белавиа" уже отменила рейсы в Париж и Лондон (с 25 мая по 30 октября), в Вильнюс (до 26 июня).