Минспорт направил официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвии

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Министерство спорта и туризма направило официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвийской Республики.





Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике. Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии