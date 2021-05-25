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В Борисове прошел областной хореографический фестиваль

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Хоровод друзей" собрался в Борисове. На традиционном областном хореографическом фестивале юные и взрослые танцоры продемонстрировали народные и классические композиции. А также всем знакомые танцы на новый лад. Всего около тысячи участников. Свое мастерство они совершенствовали более года. Самые яркие и зрелищные номера попали в финал.

В жюри - профессиональные балетмейстеры и хореографы. История фестиваля хореографического искусства продолжается с 1996 года. Проводилось мероприятие в разных городах. В этом году гостей принимал Борисов - культурная столица Беларуси.

 
 
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"Хоровод друзей" собрался в Борисове. На традиционном областном хореографическом фестивале юные и взрослые танцоры продемонстрировали народные и классические...
 
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