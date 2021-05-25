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Учения спасателей Минской области: тушили пожар, предотвращали распространение опасного вещества
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Спасатели Минской области сегодня провели масштабные учения - проверили слаженность действий в экстремальной ситуации всех подразделений и сотрудников Белорусской национальной биотехнологической корпорации. На технически сложном объекте определили несколько наиболее опасных зон.
Там тушили пожар, предотвращали распространение опасного вещества. Илья Цветков наблюдал за тактическими тренировками (видео).
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Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Спасатели Минской области сегодня провели масштабные учения - проверили слаженность действий в экстремальной...
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