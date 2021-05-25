|
Завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Получены неопровержимые доказательства о действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности. СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка. По данным следствия, днем 23 августа прошлого года обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске - он нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта. При этом осознавал противоправность своих действий и оказывал явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Николаю Дедку удавалось долгое время скрываться от правоохранительных органов. В итоге подозреваемый в ноябре 2020-го был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района. В ходе обыска обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горючими материалами - так называемые "коктейли Молотова".
В итоге Николаю Дедку предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за распространение материалов, содержащих призывы к причинению вреда национальной безопасности. Мужчина сейчас под стражей. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получены неопровержимые доказательства о действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности. СК завершил расследование уголовного дела в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)