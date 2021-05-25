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Завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Получены неопровержимые доказательства о действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности. СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка. По данным следствия, днем 23 августа прошлого года обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске - он нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта. При этом осознавал противоправность своих действий и оказывал явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Николаю Дедку удавалось долгое время скрываться от правоохранительных органов. В итоге подозреваемый в ноябре 2020-го был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района. В ходе обыска обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горючими материалами - так называемые "коктейли Молотова".

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:
Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал. В настоящий момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Для реализации указанной цели обвиняемый неоднократно распространял различные материалы на управляемом им телеграм-канале используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям

В итоге Николаю Дедку предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за распространение материалов, содержащих призывы к причинению вреда национальной безопасности. Мужчина сейчас под стражей. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Получены неопровержимые доказательства о действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности. СК завершил расследование уголовного дела в...
 
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