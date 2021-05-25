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Олег Гайдукевич назвал дикостью и проявлением фашизма действия должностных лиц Латвии
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дикостью и проявлением фашизма назвал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич действия должностных лиц Латвии, которые демонтировали государственный флаг нашей страны на площади в Риге.
Мы считаем, что в действиях мэра Риги есть состав преступления, и он должен быть привлечен к ответственности. Все основания для этого есть. Я обратился в Генпрокуратуру. Представьте, в любой стране - США, Германии, Франции - это дико не только по международным нормам, это по-человечески недопустимо. Вы ж не думайте, что латвийский народ поддерживает это. Нет! Звонили политики, депутаты, бизнесмены, простые латвийцы. Они возмущены действиями должностных лиц. Латвийские чиновники показали, что работают не в интересах собственного народа
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Дикостью и проявлением фашизма назвал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич действия должностных лиц Латвии, которые демонтировали государственный флаг...
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