В ЕС принято решение запретить полеты над территорией Беларуси

Источник материала: БT

Такие рейсы уже остановили ряд авиакомпаний, в том числе AirBaltic, LOT, WizzAir, Finnair, ArFrance. Украина также решила присоединиться к бойкоту. С 26 мая Киев останавливает авиасообщение с Минском и запрещает полеты своим авиакомпаниям над белорусской территорией.



Руководство Международного аэропорта Киев назвало это большой потерей с точки зрения бизнеса. Белорусские рейсы приносили воздушной гавани, которая сейчас переживает не лучшие времена, 10 % пассажиропотока. Сейчас от прекращения авиасообщения с Беларусью аэропорт потеряет около 400-500 пассажиров в сутки.



