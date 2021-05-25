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В ЕС принято решение запретить полеты над территорией Беларуси

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такие рейсы уже остановили ряд авиакомпаний, в том числе AirBaltic, LOT, WizzAir, Finnair, ArFrance. Украина также решила присоединиться к бойкоту. С 26 мая Киев останавливает авиасообщение с Минском и запрещает полеты своим авиакомпаниям над белорусской территорией.

Руководство Международного аэропорта Киев назвало это большой потерей с точки зрения бизнеса. Белорусские рейсы приносили воздушной гавани, которая сейчас переживает не лучшие времена, 10 % пассажиропотока. Сейчас от прекращения авиасообщения с Беларусью аэропорт потеряет около 400-500 пассажиров в сутки.

 
 
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Такие рейсы уже остановили ряд авиакомпаний, в том числе AirBaltic, LOT, WizzAir, Finnair, ArFrance. Украина также решила присоединиться к бойкоту. С 26 мая Киев останавливает...
 
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Опубликовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск
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