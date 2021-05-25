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В ЕС принято решение запретить полеты над территорией Беларуси
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Такие рейсы уже остановили ряд авиакомпаний, в том числе AirBaltic, LOT, WizzAir, Finnair, ArFrance. Украина также решила присоединиться к бойкоту. С 26 мая Киев останавливает авиасообщение с Минском и запрещает полеты своим авиакомпаниям над белорусской территорией.
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Такие рейсы уже остановили ряд авиакомпаний, в том числе AirBaltic, LOT, WizzAir, Finnair, ArFrance. Украина также решила присоединиться к бойкоту. С 26 мая Киев останавливает...
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